Assolto perché ‘il fatto non costituisce reato’. Questa la sentenza emessa martedì dal tribunale di Terni in composizione monocratica – giudice Biancamaria Bertan – nei confronti di un dirigente del Comune di Terni, accusato di lesioni stradali colpose in relazione ad un incidente stradale accaduto nel giugno del 2020.

Un uomo originario di Amelia, in sella ad una moto, nel percorrere la rampa che da via Battisti consente di immettersi in via Eroi dell’Aria, aveva urtato una protuberanza presente sull’asfalto, riportando fratture – in particolare ad una spalla – e ferite giudicate guaribili in circa due mesi.

Al fatto aveva fatto seguito la denuncia sporta dal centauro e quindi il processo a carico del dirigente, al tempo competente anche per l’ufficio manutenzione strade. In aula, l’accusa ha chiesto una condanna a quattro mesi di reclusione. Di contro il giudice ha inteso assolvere l’imputato – difeso dall’avvocato Francesco Salvatore Donzelli – non rilevando responsabilità a suo carico per quanto accaduto. Le motivazioni della decisione, che la procura ha facoltà di impugnare in appello, verranno depositate entro i prossimi 90 giorni.