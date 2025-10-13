Un 23enne di origini albanesi, in Italia con visto turistico, è stato arrestato nel primo pomeriggio di venerdì 10 ottobre dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio.

Fermato per un controllo in via Campomicciolo, mentre era al volante di un’utilitaria presa a noleggio, il giovane ha subito mostrato un certo nervosismo che ha spinto i militari alle perquisizioni del caso. In un pacchetto di sigarette aveva due dosi di cocaina mentre nel monolocale preso in affitto presso un agriturismo ternano, dove soggiornava da alcuni giorni, c’erano altre 21 dosi della stessa droga – custodite in un barattolo in vetro sotto il materasso – ed un ‘sasso’ di cocaina, del peso di circa 71 grammi, nascosto in una confezione di riso nella credenza.

Il tutto – 84 grammi di droga circa – è stato posto sotto sequestro e il giovane arrestato in flagrante, con convalida da parte del tribunale, applicazione del carcere e – su ordine del questore – divieto di ritorno a Terni per tre anni.