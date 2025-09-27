Un 36enne è stato denunciato venerdì sera dalla polizia di Stato di Terni, in particolare dal personale della Volante diretto dal commissario Luca Valentini, per detenzione di droga. L’alt per l’uomo è scattato intorno alle 20.40 in via Campofregoso, mentre viaggiava in auto insieme ad altre due persone. Il 36enne, subito apparso agitato, è stato trovato con due bustine di cocaina: una negli slip e un’altra in un calzino (in tutto 1,1 grammi di droga oltre a 6 grammi di hashish). A casa, l’uomo aveva altri 2 grammi di hashish nascosti in una pochette in camera da letto e un bilancino di precisione. Da qui la denuncia in stato di libertà alla procura di Terni.