Terni: fermato in viale dello Stadio con mezzo chilo di hashish. Arrestato 24enne

L’alt alla loro auto è scattato lunedì in viale dello Stadio, a Terni, da parte dei carabinieri del comando stazione di San Gemini. A bordo del veicolo, il 24enne F.F. – originario di Genzano di Roma e residente ad Aprilia (Latina) – e la fidanzata. Sin da subito il ragazzo ha palesato una certa agitazione che, unita a quanto già sospettato dai militari coordinati dal comandante Fabio Iucci, ha portato ad un controllo accurato del veicolo e delle persone. E infatti nell’auto c’era poco meno di mezzo chilo di hashish suddiviso in vari involucri e, fra portafogli del 24enne e bracciolo centrale dell’auto, poco meno di 800 euro in contanti. Per questo per il giovane romano, incensurato e che alloggia con la fidanzata in un bed & breakfast a Montecastrilli dove sono stati trovati materiali (coltello, macchina per il sottovuoto) per confezionare le dosi, è scattato l’arresto, poi convalidato martedì dal giudice Simona Tordelli. Il 24enne, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, si è visto applicare la misura del divieto di dimora a Terni, mentre la procura aveva chiesto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

