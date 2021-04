Terni, festa ‘alcolica’ in via Castello: soccorso un minorenne

La festa era in corso sabato sera, nell’area verde ‘Sant’Andrea’ di via Castello, a Terni. E la polizia – con la questura che si trova a poche centinaia di metri – si è portata sul posto, dopo una segnalazione, per accertare cosa stesse accadendo. Erano le ore 20 circa e lì gli agenti hanno trovato numerosi ragazzi – alcuni dei quali fuggiti all’arrivo della pattuglia – intenti a festeggiare bevendo alcolici.

Minorenne ubriaco, soccorso

«Sono stati identificati in tutto sette ragazzi – riferisce la questura di Terni in una nota -, due dei quali provenienti da fuori città (uno Narni ed un altro Orte, ndR). Per uno di loro, minorenne, è stato richiesto l’intervento del 118 in quanto versava in condizioni di malessere, dovuto verosimilmente ad abuso di alcol. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e affidato alla madre. Un altro giovane è stato trovato con una piccola quantità di sostanza stupefacente, motivo per cui è stato segnalato in prefettura come assuntore».

Il bilancio del weekend

L’attività rientra nei controlli interforze messi in atto da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale nel corso dell’ultimo fine settimana. Sono state identificate 238 persone e controllate 100 vetture. Le sanzioni elevate sono in tutto 28, di cui 21 per violazione delle norme anti Covid. Due cittadini stranieri, entrambi egiziani, sono stati denunciati a piede libero per la violazione delle leggi sull’immigrazione. Uno dei due, trovato con della droga, è stato anche segnalato in prefettura come assuntore.