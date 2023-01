Terni, festeggia gli 80 anni giocando a calcio: l’evento per Carlo tra affetto e sorpresa

Un venerdì sera più che particolare quello che è andato in scena all’Orlando Strinati di via Vulcano, a Terni. Sì, perché c’è chi ha deciso di organizzare una partita di calcio per festeggiare un amico calcistico e non solo di lunga data, Carlo Cianchetta, molto conosciuto in città per via della storico mobilificio: è lui che in settimana ha tagliato il traguardo degli 80 anni tra l’affetto di chi gli vuole bene – la sorpresa è stata la presenza della figlia Azzurra, del genero Valentino e della nipotina Benedetta – e l’entusiasmo di chi non ha voluto mancare all’evento. Tra loro anche altri due over 75 nel segno dell’amarcord. «Io a 48 anni sono sfinito, guarda lui come sta», il commento di un giocatore più giovane nel vedere l’ottima forma del festeggiato. A consegnargli una maglietta della Ternana personalizzata ci ha pensato la più piccola del gruppo, Benedetta, di cinque anni. Un compleanno che non dimenticherà.

Condividi questo articolo su