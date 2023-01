Terni: Filippo vive sempre alla stazione. «E ora il freddo pesa. Sogno un posto per dormire»

«Da quando (era lo scorso 2 gennaio, ndR) avete portato alla luce la mia situazione, nulla è cambiato. Ho trascorso un paio di giorni a casa di un caro amico di infanzia, siciliano come me e che lavora a Roma, ma certo non poteva essere quella la mia sistemazione definitiva. È stato molto gentile, mi ha aiutato, ma poi sono tornato di nuovo in piazza Dante. E ora fa veramente freddo, piove, ho dolori ovunque e non ce la faccio più».

Un inverno difficile

A parlare è il 42enne Filippo Maniscalchi, che ormai da tempo vive di fronte alla stazione ferroviaria di Terni. «Prima mi ero accampato sotto la pressa – spiega – ma ora, con la pioggia, mi sono spostato sotto la pensilina dell’autobus. Almeno sono un po’ riparato anche se le coperte che uso per difendermi dal freddo sono sempre bagnate». Solidarietà? «C’è chi mi porta un po’ di cibo, chi mi dà qualche euro per tirare avanti. In questi giorni sono riuscito anche a lavorare come manovale per una impresa edile. Ma poi oggi mi hanno detto che questa settimana non c’è lavoro, forse la prossima. E rieccomi qua. Sinceramente percepisco, in generale, una certa freddezza: sarà che sono siciliano e abituato a un’espansività diversa, ma questo è».

«Vorrei un posto dove dormire»

Filippo percepisce il reddito di cittadinanza – «500 euro al mese, finché me li danno» – e ciò che cerca è «una sistemazione, un posto dove dormire. Di promesse ne sento molte, ma finora non c’è stato nulla di concreto». Anche una passante che lo vede ogni giorno lì, ci invita a fare qualcosa: «Non posso vederlo più così, sta diventando anche viola e temo che possa rischiare la vita». In ospedale c’è stato, fra l’altro, nei giorni scorsi: «Mi hanno fatto un’iniezione per il mal di schiena. Ma certo dormire all’aperto e con questo clima è devastante». Dopo il primo articolo sulla sua vicenda, dal Comune di Terni ci avevano fatto sapere di averlo cercato per dargli una mano: «Non mi risulta – dice Filippo – ma ci spero che prima o poi qualcuno mi contatti». Trovarlo è purtroppo sempre semplice: quasi tutta la giornata la trascorre in piazza Dante, a Terni.