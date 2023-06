Terni: Finanza in ‘visita’ all’ospedale. Timbrature e permessi sotto la lente?

Guardia di finanza in ‘visita’, nella giornata di giovedì, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. I militari del comando provinciale di Terni hanno raggiunto l’azienda per condurre tutta una serie di accertamenti di polizia giudiziaria. Più che abbottonati gli inquirenti sull’attività in corso: secondo un’ipotesi, l’attenzione delle Fiamme Gialle si sarebbe concentrata su aspetti come le timbrature da parte del personale – non è chiaro di quale categoria in particolare -, la gestione di permessi, straordinari e altri elementi connessi al lavoro quotidiano all’interno dell’azienda ospedaliera. Recentemente – era fine aprile – anche i carabinieri del Nas di Perugia avevano eseguito verifiche di routine al ‘Santa Maria’ su aspetti relativi all’organizzazione interna. E di routine, per quanto trapela dal ‘Santa Maria’, sarebbe anche l’attività messa in campo giovedì dalla Guardia di finanza ternana. Sarà lo sviluppo del lavoro condotto dagli inquirenti a dire se sia effettivamente così.

