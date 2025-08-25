Il Ris – Reparto investigazioni scientifiche – dei carabinieri è arrivato lunedì mattina intorno alle ore 11.10. Ed ha iniziato ad eseguire tutti gli accertamenti tecnici necessari, e chiesti dall’autorità giudiziaria, sull’abitazione di strada di Prisciano (Terni) dove nella prima serata di venerdì è stato trovato il corpo senza vita, e con una profonda lesione nella parte anteriore del collo, del 59enne Andre Fiorelli, ex maresciallo capo della Guardia di finanza.

L’attenzione degli esperti del Ris si è concentrata, inizialmente, sull’autovettura all’interno della quale Andrea Fiorelli è stato trovato senza vita dall’anziano padre Ottorino. Autovettura – una station wagon – posta all’interno di un garage dell’abitazione familiare, oggetto degli accertamenti del Ris al pari della motosega che avrebbe causato le lesioni fatali, posta sotto sequestro così come l’abitazione di strada di Prisciano.

Intanto si apprende che l’incarico per l’autopsia sulla salma dell’uomo verrà affidato mercoledì 27 agosto ad un pool di professionisti. Poi si potrà procedere con l’accertamento medico-legale. Andrea Fiorelli sarebbe morto qualche ora prima il ritrovamento, avvenuto intorno alle ore 20.30: probabilmente la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio.

Due le ipotesi inizialmente formulate per spiegare l’accaduto: suicidio ed omicidio. Il fascicolo aperto dalla procura della Repubblica di Terni, per raccogliere tutti gli elementi di polizia giudiziaria, vede una ipotesi di reato. E l’impressione, anche alla luce di quanto accaduto dopo la scoperta del corpo senza vita di Andrea Fiorelli, è che il focus di chi indaga si sia spostato sempre di più verso l’ipotesi di omicidio.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto nella prima serata di venerdì, unitamente agli operatori del 118, nell’abitazione familiare c’erano il padre del 59enne il figlio 24enne, che sembra stesse dormendo. Assente la moglie, sembra per motivi di lavoro. Sotto la lente degli investigatori ci sono finite – e il lavoro è in corso – ovviamente anche le testimonianze dei familiari e di altre persone che possono fornire elementi utili, ma anche ciò che i dispositivi telefonici potranno restituire.

