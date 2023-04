Terni, finisce all’asta un laboratorio di parrucchiera

di S.F.

Terni e le aste di spazi legati ad attività commerciali, nuova puntata. Questa volta riguardante la zona a ridosso del centro cittadino, in particolar modo un’edificio in via Sesto Pompeo.

La procedura

A dare il via libera ci ha pensato il giudice dell’esecuzione, Francesco Angelini. Si tratta di un locale al primo piano dell’edificio costruito nel 1967 da quattordici piani all’incrocio con via Lungonera Savoia: «In passato appartamento, poi ufficio e infine laboratorio di parruccheria», si legge nell’avviso. Il compendio è stato pignorato ed ora a gestire la vicenda è il delegato alla vendita Marco Panebianco. Si parla di un prezzo base da 83 mila euro ed un’offerta minima da 62.250 euro per i 115 metri quadrati in ballo. Appuntamento fissato per il 14 luglio.