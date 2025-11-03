L’incidente stradale è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì in via Campofregoso, a Terni. Un’autovettura Volkswagen Polo, con al volante – sembra – una giovane donna, è finita contro un’autovettura Ford Kuga ferma in sosta e con a bordo un uomo che stava telefonando. Dopo l’impatto – che non richiesto l’intervento del 118 sul posto – la conducente della Polo sarebbe fuggita a piedi, lasciando lì l’auto. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni (ufficio incidenti). Con loro, gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada.

