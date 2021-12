Terni, finisce contro auto in sosta e la ribalta

Incidente stradale nella serata di venerdì lungo via Narni, nei pressi del polo chimico. Un uomo al volante di una Volvo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro una Citroën ferma in sosta – non c’era nessuno a bordo – a lato della carreggiata, ribaltandola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro. Non risultano persone rimaste ferite ma fortunatamente ‘solo’ danni.

