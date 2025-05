Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di martedì in strada della Romita, a Terni. Il conducente di un’autovettura Fiat Panda – un 36enne residente a Terni (G.R.D. le sue iniziali) – ha perso il controllo del veicolo, finendo per ribaltarsi fuori strada. Solo la vegetazione ha ‘bloccato’ la caduta del veicolo ancora più in basso.

L’uomo, negativo all’alcol test, è fortunatamente rimasto illeso. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità – con la strada rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni – si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i vigili del fuoco ternani. Presenti anche gli addetti di Area Sicura.

LE FOTO