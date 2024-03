Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di sabato lungo la SS313 Salaria a Terni, non distante dalla zona di Collescipoli. Un uomo – rimasto illeso – ha perso il controllo della propria Opel Mokka finendo fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale della polizia Locale per la ricostruzione della dinamica; l’incidente non ha causato problemi alla viabilità.

