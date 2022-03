Terni: finisce fuori strada e ‘becca’ la denuncia perché positiva all’alcol test

Incidente stradale autonomo nella notte fra venerdì e sabato a Terni, in strada di Mazzamorello, fra Gabelletta e Cesi. Una 23enne ternana neopatentata, al volante di una Mini Cooper, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un manufatto in muratura. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana che, oltre a ricostruire la dinamica del sinistro, hanno accertato la positività della giovane all’alcol test (per i neo patentati c’è l’obbligo dello ‘zero’ in quanto a tasso alcolemico). Così è scattata la denuncia a piede libero in base al Codice della Strada. La 23enne non ha comunque avuto bisogno delle cure del 118.

