Incidente stradale autonomo nella serata di mercoledì a Terni, in via Campomicciolo, dove un ragazzo di 17 anni è caduto con la propria moto – una Benelli 125 – ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Nell’accaduto, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite serie. Stando a un testimone, la caduta sarebbe legata alla presenza di una profonda buca sul manto stradale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su