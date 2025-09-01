Si terranno giovedì 4 settembre, alle ore 15.30 presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia (quartiere borgo Bovio), a Terni, i funerali di Andrea Fiorelli, il maresciallo capo della Guardia di finanza trovato senza vita nella prima serata di venerdì 22 agosto, all’interno del garage dell’abitazione familiare in strada di Prisciano. A seguito del nulla osta concesso dalla procura della Repubblica di Terni dopo l’esame autoptico sulla salma dell’uomo, effettuata giovedì scorso presso l’azienda ospedaliera di Perugia, i familiari hanno potuto fissare la cerimonia per l’ultimo saluto al 59enne che sarà officiata dal parroco don Leopold Sandor.

La morte di Fiorelli è sempre oggetto di indagine da parte di autorità giudiziaria e carabinieri del Nucleo investigativo di Terni. Gli inquirenti sono chiamati infatti a sciogliere il dubbio, emerso sin dal primo momento, relativo alla dinamica della morte dell’ex finanziere. Due le ipotesi in campo, suicidio ed omicidio, con la procura che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per ‘omicidio volontario’, anche per ampliare il raggio investigativo in termini di accertamenti che è possibile disporre.

Nei giorni scorsi, per due volte – lunedì 25 e mercoledì 27 agosto – i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) hanno raggiunto la villetta familiare di Andrea Fiorelli per eseguire tutta una serie di esami e rilievi che hanno risparmiato solo l’abitazione dell’anziano padre del 59enne, colui che ha fatto la tragica scoperta. La salma dell’uomo era all’interno della sua auto – una Citroen C5 station wagon di colore bianco – con gli sportelli chiusi e la chiave inserita nel quadro. A poca distanza, poggiata a terra e ancora collegata alla presa elettrica, la motosega che ha causato la ferita mortale nella parte anteriore del collo e quindi lo shock emorragico che lo ha portato al decesso.

ARTICOLI CORRELATI