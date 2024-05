Terni: focus del Rotary su disturbi alimentari, adolescenza e social

Sala gremita martedì all’hotel Garden di Terni per il convegno ‘Adolescenza, social media e disturbi alimentari’, organizzato dal Rotary Club di Terni e dal Rotaract. Presenti molti giovani, ma anche genitori e insegnanti, per ascoltare le analisi e le riflessioni di esperti su un fenomeno grave che continua ad affliggere molte persone, spesso giovanissime. Sotto la lente, i disturbi del comportamento alimentare nel tempo, la difficoltà ad accettare il proprio corpo, i cambiamenti di modelli, diversi oggi dalla società di ieri. Un mondo, quello odierno, dove si è bombardati da social media che spesso mostrano e offrono modelli sbagliati e irraggiungibili. Da qui al cyberbullismo e al body shaming – è stato detto nel corso dei lavori – il passo è breve e, dunque, occorre offrire strumenti e soluzioni per proteggersi e uscire dal terribile tunnel di malattie come anoressia e bulimia, fenomeni tanto complessi dove la mente e il contesto familiare e sociale giocano un ruolo fondamentale. A fare gli onori di casa, il presidente del Rotary di Terni, Francesco Montalbano Caracci, che ha introdotto i relatori del convegno: Laura Dalla Ragione (psichiatra e psicoterapeuta), Stefano Bartoli (psicologo), Raffaella Battistin (psicologa). I lavori sono stati coordinati dalla dottoressa Federica Celi, direttore dipartimento materno-infantile e pediatria, Tin e neonatologia dell’ospedale di Terni.

