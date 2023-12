Terni: Fondazione Carit dona 22 letti di ultima generazione alla rsa ‘Le Grazie’

Ancora un gesto di vicinanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, guidata dal presidente Luigi Carlini, alle strutture sanitarie pubbliche, in particolare ai professionisti della Usl Umbria 2 ed ai pazienti dell’area ternana. La Fondazione Carit ha infatti donato al polo geriatrico ‘Le Grazie’ ventidue letti tecnologici ultra confortevoli in quanto dotati di tutti gli optional. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi presso la rsa della Usl2 diretta dal dottor Giusi Alessandro Calabrese, ubicata nel parco ‘Le Grazie’ in viale Trento. I ventidue letti sono stati sistemati nelle aree di degenza della struttura destinata all’assistenza e alla cura degli anziani non autosufficienti.

La struttura

La rsa ‘Le Grazie’ assicura il ricovero riabilitativo dell’anziano fragile ultra 65enne per il recupero delle abilità residue ed è inserita nel progetto regionale per la continuità assistenziale, rispondendo alle richieste di dimissioni protette dei pazienti che provengono dai reparti dell’azienda ospedaliera di Terni e dai presidi della Usl Umbria 2. Dotata di laboratori diurni di riabilitazione cognitiva per anziani affetti da deterioramento cognitivo grave, la struttura ospita attualmente 47 posti letto, garantendo ogni anno oltre 500 ricoveri.

Il plauso della Usl2

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente Luigi Carlini e ai rappresentanti del cda della Fondazione Carit «per l’attenzione, l’impegno, la vicinanza. In questi quattro anni in cui ho avuto l’onore di guidare l’azienda Usl Umbria 2 – afferma il manager sanitario – la Fondazione Carit è stata sempre al nostro fianco testimoniando, con gesti concreti, solidarietà e vicinanza ai sanitari durante la gestione dell’emergenza pandemica e impegno per potenziare e supportare le attività dell’azienda territoriale nell’interesse delle comunità cittadine». Anche i professionisti della rsa ‘Le Grazie’, insieme al direttore del distretto di Terni Stefano Federici, hanno rivolto un plauso e ringraziato la Fondazione Carit «per la consegna dei ventidue letti elettrici, ultramoderni, ad altezza variabile con dotazione completa di spalle, sponde e ruote, di indubbia utilità per il ricovero di anziani fragili e per garantire una migliore qualità nell’accoglienza e nella sistemazione dei pazienti».

L’impegno della Fondazione

Infine il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, che ha confermato l’impegno per migliorare con questi investimenti la qualità, l’efficacia e l’efficienza della risposta assistenziale delle due aziende sanitarie pubbliche del territorio, Usl Umbria 2 e azienda ospedaliera di Terni: «La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni è sempre molto attenta ai bisogni e alle richieste provenienti dal settore sanitario. Anche in questa occasion abbiamo accolto favorevolmente la richiesta di donare ben ventidue letti elettrici alla rsa ‘Le Grazie’ della Usl2 di Terni. Questo intervento, che rientra nel settore ‘salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa’ è un aiuto importante per una struttura che è ormai un punto di riferimento per tutto il comprensorio ternano. Tutelare la salute dei cittadini e, in questo caso, quella degli over 65 – conclude Carlini – è un dovere ineludibile che la Fondazione, in linea con il proprio statuto, rispetta, intervenendo dove ce n’è bisogno».