La protesta – di un lettore di umbriaOn – giunge da strada Fontana di Polo, fra Campitello e Gabelletta, a Terni. E punta sulle condizioni della zona, in particolare del verde lungo le strade e del piccolo parco, punto di riferimento per i residenti. Erba alta, sporcizia, senso di abbandono: «Chiediamo che qualcuno intervenga per ripristinare un po’ di decoro. Le condizioni attuali sono avvilenti per tutti». Si attende un’azione in tal senso.

