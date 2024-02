Terni, fontana piazza Tacito: ora spunta la notifica di cantiere

26 febbraio 2024, oltre 40 giorni dopo l’avvio dell’operazione – poi subito interrotta per questioni legate alla sicurezza e alla documentazione per il subappalto – con sistemazioni e ponteggi. Forse per la fontana dello zodiaco di piazza Tacito si muove qualcosa: è stata depositata in giornata la notifica di cantiere per la manutenzione ordinaria, affidata ad Asm (riguarda anche altre strutture) a fine 2023 per un impegno di spesa complessivo di poco superiore ai 153 mila euro. Di fatto è tutto in stand-by da oltre un mese e ora, a giudicare dall’atto odierno, ci si attende la ripresa. La durata è stimata in 180 giorni. Di certo in città le perplessità non mancano sul fatto di dover eseguire una lavorazione del genere a poco tempo dalla conclusione del restyling generale da 2 milioni di euro. Sotto le immagini allo stato attuale.

