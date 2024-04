Terni: forfait Casciari e Carsili in commissione. Bagarre Corridore-Kenny. «Paga la città»

di S.F.

Piero Carsili, Andrea Casciari, Nando Scarpelli, Pietro Manzi e Maria Mariani. La convocazione in II commissione martedì mattina era per loro ma, alle 9, a palazzo Spada non si è presentato ed ecco che è scoppiata l’ennesima bagarre politica: toni alti in particolar modo tra il vicesindaco Riccardo Corridore e l’esponente di Innovare per Terni Josè Kenny, ancora una volta ai ferri corti. Al centro dell’attenzione il forfait in extremis del direttore generale dell’azienda sanitaria locale (Usl Umbria 2) e del collega dell’ospedale. Da parte loro missiva per il Comune e niente audizione. Vedremo come si svilupperà la partita.

BANDECCHI SI SCATENA SU MEDICI E DIRIGENTI DEL COMUNE

Il forfait

Sinteticamente – pubblichiamo la missiva integrale – Piero Carsili e Andrea Casciari hanno spiegato che la sede più idonea per parlare dei problemi della sanità pubblica è la conferenza dei sindaci della Usl Umbria 2. E quindi niente confronto a palazzo Spada. Immediato attacco da parte delle opposizioni: «Isolamento a causa dei vostri atteggiamenti», il tackle di Maria Grazia Proietti del PD durante la II commissione. «Il clima non è positivo e ne paga la città, volevamo parlare di liste di attesa stamattina». A spegnere il fuoco ci ha provato Alessandra Salinetti (AP): «A questi livelli i vari dissapori devono essere superati. Coletto n0n ci ha risposto». Partita complessa. Kenny ha alzato i giri: «Non giustificabile il rifiuto dei direttori, è uno schiaffo alla commissione e al Comune. Non è il primo ed è prodotto dalla situazione politica. Una mala politica di Alternativa Popolare. Ok, fa bene AP ad andare contro il governo regionale sulla sanità, ma lo si fa con un progetto. E non insultando i medici perché sono ricchi. Ci vuole un livello di diplomazia minimo», il riferimento alle parole di Stefano Bandecchi nel consiglio di lunedì. Francesco Ferranti (FI) ha parlato di «fratture nei rapporti istituzionali se si persevera con questi atteggiamenti. Il dialogo è da recuperare, non è mai accaduto che i direttori generali non si siano presentati in commissione. La giustificazione non la condivido ed è necessario tutelare l’istituzione. L’ostracismo sarebbe pericoloso». Poi arriva Corridore che, fino a pochi minuti fa, era al Caos per la coppa Davis in mostra.

Bagarre

Un vicesindaco abbastanza carico dopo le parole di Kenny: «Lei era un professore ed ora è in pensione. Non venga a fare il professorino qui, i cittadini l’hanno bocciata e i problemi della sanità li ha causati l’area politica cui apparteneva», il primo affondo. «L’avete distrutta voi, non fate i vergini. Siete i massimi esecutori del pensiero Schopenhauer (a Corridore piace spesso citare la frase ‘Dovunque e comunque si manifesti l’eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla’), sembrate una poesia ora tra destra e sinistra. Non siete in grado di fare azione di opposizione coerente». Poi un momento di calma: «La lettera di Casciari e Carsili la posso anche condividere. Sì, non è mai accaduto che non venissero, ma in precedenza non c’era la conferenza dei sindaci. E in sei mesi non è mai stata convocata. Lunedì (ieri, ndr) gli ho detto che fanno bene a non venire. Chiediamo a Tesei e Coletto di venire qua: i due direttori sono nomine del centrodestra, sono dei manager e non rappresentano il problema». Infine l’invito: «Facciamo un documento congiunto per chiamare tutti». Peccato che poi si riscaldi la situazione con Kenny: «Si deve fare una scelta territoriale, tutti condividiamo i problemi della sanità. Kenny, lei è una cazz… costante».

Partita chiusa, forse



Il professore risponde un po’ fuori microfono mentre nel contempo il vicesindaco va via con una funzionaria comunale per discutere di un’altra questione: «Ridicolo – le parole di Kenny – perdere tutto questo tempo per fare un appello politico. Io sono indipendente ed autonomo, voi state facendo male e dire ciò non è un insuilto. Ieri Bandecchi ha insultato diverse categorie». Finirà qui? Di sicuro Casciari e Carsili hanno deciso di bypassare per ora.