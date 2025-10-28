«Dall’altro lato c’è il cantiere della nuova zona commerciale che preclude il marciapiede. Su questo, invece, un’erba così alta che costringe i pedoni ad ‘invadere’ la carreggiata con tutti i rischi del caso. Il punto è che quest’ultimo problema è stato segnalato più volte dallo scorso giugno e, ad oggi, nulla si è mosso».

A parlare, in merito alla situazione di via Narni – a Terni – in prossimità della rotatoria fra la stessa e strada di Sabbione, è una cittadina. «Già a giugno avevo chiesto una pulizia di quel lato di strada perché transitare a piedi è impossibile, se non rischiando in prima persona. Poi mi sono rivolta più volte alla polizia Locale, anche incontrando la comandante che si è dimostrata gentile e disponibile. Ora però – spiega – è il caso che qualcuno agisca e tagli quell’erba e quelle piante che coprono quasi a metà i segnali stradali. Anche perché i pedoni non sanno proprio dove passare, fra cantiere e vegetazione».

La cittadina aggiunge poi un’altra seganalazione relativa al cavalcavia di via Narni soprastante la ferrovia Terni-Sulmona, a due passi dall’incrocio con via degli Artigiani. «Su uno dei due lati – spiega – il guardrail in alcuni punti è del tutto assente, con rischio reale che qualcuno precipiti sui binari. E in altri spazi è danneggiato, praticamente smontato. Anche qui, decoro e sicurezza, lo dico a chi ha competenza fra Comune e RFI, imporrebbero un intervento celere». Doveroso ricordare come fra i due punti oggetto delle segnalazioni, siano presenti una scuola secondaria di primo grado, un asilo nido e una scuola materna comunale.

FOTO