Terni, Fratelli d’Italia: assemblea degli iscritti domenica al Garden

Domenica 10 arile, alle ore 11 presso la sala convegni dell’hotel Garden di Terni, si terrà l’assemblea dei quadri e degli iscritti di Fratelli d’Italia – Terni. «Molti saranno i temi trattati – spiegano da FdI -, dalla situazione politica locale alla sanità, fino ai prossimi appuntamenti elettorali locali, dal Comune di Narni a quello, in futuro, di Terni». Per il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Paolo Alunni Pistoli, si tratta di «un importante appuntamento aperto agli iscritti in vista della convention nazionale del partito che si svolgerà nei prossimi giorni a Milano».

