di Fra.Tor.

« »Fratelli d’Italia Terni riparte con una nuova struttura organizzativa e un chiaro obiettivo: «Tornare protagonisti sul territorio». Dopo la fase congressuale che ha portato alla nomina di Maurizio Cecconelli come coordinatore comunale, il partito ha ridefinito il proprio assetto interno con il rinnovo dei dipartimenti tematici e la riorganizzazione del coordinamento.

Una riorganizzazione necessaria, anche alla luce delle sfide elettorali recenti che, come ammette lo stesso Cecconelli, «hanno mostrato segnali evidenti di distacco tra il partito e la cittadinanza. Le amministrative ci hanno insegnato che qualcosa si era perso e ora dobbiamo ritrovare quel contatto diretto con le persone». Un obiettivo che si traduce in azioni concrete: riapertura della sede, un numero telefonico dedicato, una presenza visibile e costante sul territorio e una serie di eventi pubblici.

Il primo di questi appuntamenti sarà dedicato a un settore chiave per lo sviluppo del territorio: il turismo. L’incontro è in programma per mercoledì 26 giugno alle 16 all’Hotel Valentino di Terni. L’evento, dal titolo ‘Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni – I risultati di Fratelli d’Italia sul turismo’, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali, tra cui: Gianluca Caramanna (responsabile nazionale dipartimento turismo FdI); Marco Squarta (eurodeputato FdI); Franco Zaffini (senatore FdI); Eleonora Pace e Paola Agabiti (consigliere regionali FdI); Elena Proietti Trotti (responsabile regionale dipartimento turismo FdI); Ivana Jelinic (amministratore delegato Enit). Inoltre, rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Confindustria, Confcommercio, Federalberghi, Confartigianato, Confapi e Cna. A moderare il confronto sarà Paolo Alunni Pistoli (componente dell’assemblea nazionale di FdI).

L’intento è duplice: confrontarsi sul presente e futuro del turismo in Umbria e al tempo stesso dimostrare la volontà del partito di tornare a essere un punto di riferimento attivo per la città di Terni. «Non abbiamo mai smesso di esserci – ha sottolineato Cecconelli – ma il congresso ha rappresentato l’occasione per ricominciare con una squadra nuova, una ramificazione capillare, un impegno serio a ricostruire. Vogliamo rivendicare il ruolo che Fratelli d’Italia deve avere alla guida del centrodestra, ma con spirito di confronto: restiamo antagonisti dell’attuale amministrazione, ma non intendiamo fare opposizione a prescindere. Serve dialogo, se c’è disponibilità anche da parte loro ad abbassare i toni».

Non mancano, tuttavia, i nodi da sciogliere: tra questi la flessione del tesseramento. «Al congresso avevamo circa 200 iscritti, un numero non adeguato al peso reale del partito. Siamo ora in una fase di ricrescita, anche sul piano dell’organizzazione e della presenza». Da qui la scelta di rilanciare i dipartimenti tematici, ciascuno affidato a una figura di riferimento, e ricomporre un gruppo che guardi al futuro senza dimenticare l’esperienza della passata amministrazione, «che a mio avviso ha lavorato bene» ha aggiunto il coordinatore.

Il nuovo Coordinamento comunale FdI Terni 2025 è così composto: Maurizio Cecconelli (Coordinatore comunale); Paolo Claudiani (vice coordinatore); Antonella Alunni Pistoli (segreteria). Dipartimenti tematici: Manuela Beltrame (organizzazione); Riccardo Pambianco (comunicazione); Paolo Claudiani (tesseramento/rapporti con i quartieri); Fiorella Ciani (pari opportunità); Lorenzo Giuseppe Renzi (ambiente); Daniele Giocondi (sanità); Cristiano Ceccotti (politiche sociali/abitative/disabilità); Alessio Pagliaricci e Virginia Pitorri (cultura); Daniele Francescangeli (lavoro e politiche industriali); Rita Iacuitto (istruzione); Luca Bonienzi e Stefano Antonietti (sicurezza); Elena Proietti Trotti (sport e turismo); Julian Cantea (integrazione e comunità straniere); Rita Pepegna (edilizia/lavori pubblici/rapporti con categorie); giovani e politiche giovanili in fase di definizione.