Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì in strada della Romita a Terni, nel tratto dove vige il senso unico di marcia. L’impatto – frontale – è stato fra un’autovettura Audi ed un furgone di un corriere che procedeva in controsenso. I mezzi hanno riportato danni ma, fortunatamente, l’intervento del 118 non si è reso necessario. Sul posto per le necessarie operazioni sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori di Area Sicura.

