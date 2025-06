Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 16.30, lungo la variante Gabelletta-Maratta (via Sergio Endrigo). Due autovetture – un’Alfa Romeo Giulietta e una Ford Ecosport – si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento.

A bordo dei due veicoli c’erano tre persone: una di loro – il conducente della Giulietta – è stata condotta in ospedale dagli operatori del 118. Le altre due persone coinvolte non hanno invece necessitato del trasporto in ospedale. Secondo quanto riferito in prima battuta dai vigili del fuoco, il ferito non sarebbe comunque grave.

Sul posto, oltre a sanitari e personale del 115, gli agenti della polizia Locale e della polizia Stradale di Terni. Le operazioni di ripristino della carreggiata, rimasta chiusa il tempo necessario, sono state condotte dagli addetti Area Sicura.