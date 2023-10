Terni: fugge da una comunità e tenta di dare fuoco al panificio di famiglia in Ciociaria

È fuggito da una comunità terapeutica della provincia di Terni ed è andato in Ciociaria, in provincia di Frosinone, per avere soldi dalla sorella – proprietaria di un panificio – e dal padre. Con minaccia di bruciare il locale se non avessero consegnato il denaro: l’uomo, un 39enne, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alatri. Ha picchiato il padre e poi, utilizzando una tanica di benzina, ha iniziato a gridare che avrebbe dato fuoco a tutto. Sarà processato a dicembre come riportato dall’edizione laziale dell’Ansa.

