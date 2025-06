«La prima competizione di functional fitness mai organizzata nel centro Italia». Così il portale judgerules descrive il primo ‘Throwdown d’acciaio’, in programma l’8 e il 9 novembre al palatennistavolo ‘De Santis’ di Terni: la richiesta è dell’Asd Nuova Privilege di Alessio Vincioni e il Comune ha dato il via libera all’utilizzo occasionale della struttura. Si parla di crossfit.

«Il format di competizione è progettato per mettere alla prova la preparazione fisica e mentale dei partecipanti creando un clima partecipativo e di supporto reciproco», si legge nel documento. La competizione si articolerà in tre ‘workout of the day’ per tutti gli atleti, poi un quarto riservato ai migliori. Della questione se ne occupa in prima battuta il responsabile del procedimento, il funzionario Fausto Ottaviani.