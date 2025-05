Due giovani di origini egiziane sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Terni, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 maggio, per ‘accensioni ed esplosioni pericolose’. I due ragazzi sono stati sorpresi in largo Ottaviani mentre accendevano un box contenente una batteria di fuochi di artificio per festeggiare il compleanno di un amico, coetaneo. La pattuglia della polizia di Stato li ha identificati e segnalati alla procura, ripristinando la sicurezza dell’area.

«I servizi di controllo disposti dal questore di Terni Luigi Mangino – spiega una nota di via Antiochia – hanno carattere interforze e sono messi in atto ogni sabato sera con il coinvolgimento di personale della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia Locale che, in modo sinergico, operano per garantire la sicurezza degli spazi pubblici dove insistono attività d’intrattenimento serale. Nello scorso fine settimana oltre 280 persone sono state identificate e controllati 72 veicoli».