Terni, fuori strada con l’auto in via Radice: donna illesa

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì in via Radice a Terni, di fronte all’area sosta per i camper. Una Škoda condotta da una giovane – proveniente dall’area del cimitero – è finita fuori strada terminando nel campo adiacente la carreggiata, non distante dal nido per l’infanzia ‘Coccinella’ e dal comando provinciale dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e i vigili del fuoco per il recupero del veicolo: nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro e la donna fortunatamente ne è uscita senza conseguenze.

