Terni: fuori strada sul Rato. Auto distrutta, grave un 20enne

Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato a Terni lungo la ss 675 (Rato), all’altezza del chilometro 8 della corsia nord, nei pressi dello svincolo per la E45. Un giovane di 20 anni al volante di una Bmw M3, ne ha perso il controllo e, sbandando, ha divelto il guardrail finendo fuori strada. L’auto si è letteralmente distrutta, spaccata in più parti. Il giovane è stato estratto dall’abitacolo – a circa 50 metri dal punto di impatto – dai vigili del fuoco di Terni che lo hanno affidato agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le condizioni del giovane sono gravi. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro – alla base del quale c’è anche una velocità particolarmente elevata – sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Todi.

Articolo in aggiornamento

LE FOTO DEL DRAMMATICO INCIDENTE