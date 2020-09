Terni, furti biciclette in serie: ladro ternano e ricettatori denunciati

Un 43enne ternano e due cittadini romeni di 51 e 42 anni. Sono finiti nella rete dei carabinieri di Terni per via dell’impennata di furti registrati nell’ultimo periodo nel centro cittadino: identificati il responsabile ed i ricettatori in seguito all’attività investigativa dell’Arma. Tutti denunciati.

Il modus operandi

A rubare le biciclette – a trazione muscolare, elettriche o sportive, dal costo elevato – era il ternano, disoccupato: entrava in azione all’interno dei garage o degli androni condominiali per poi consegnarle ai ricettatori in cambio di 50 euro. Numerosi i colpi messi a segno. I militari sono riuscite a recuperarne cinque, pronte ad essere restituite ai legittimi proprietari: nel corso delle operazioni sono state trovate anche tre piante di canapa indiana da 140 centimetri di altezza. Per quest’ultimo motivo uno dei ricettatori è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.