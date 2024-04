Terni: furto con danni alla polisportiva Boccaporco

LE FOTO

Colpo notturno a Terni, si pensa da parte di più malviventi – sono stati tre i passamontagna ritrovati nelle adiacenze della struttura – ai danni della polisportiva Boccaporco, in via Ippocrate. Nella notte fra giovedì e venerdì ignoti si sono introdotti nei locali dell’associazione dopo aver divelto la recinzione e quindi scardinato le porte di ingresso, peraltro ferendosi tanto da lasciare evidenti tracce di sangue. Porte che sono in ferro e vetro, chiuse con un pesante lucchetto e la cui apertura forzata ha causato un danno significativo. Una volta dentro, hanno rubato il fondo cassa – poche decine di euro -, bottiglie di alcolici, alimenti e snack ‘da bar’, un televisore. Poi sono fuggiti da dove erano entrati, lasciando – appunto – a terra i passamontagna. La scoperta è stata fatta venerdì, quando gli addetti sono andati ad aprire i locali come ogni mattina. E conseguente è stata la denuncia sporta dal presidente della polisportiva, Ferrero Guarnieri, ai carabinieri del comando stazione di Papigno per dare il là alle indagini del caso.