Furto in abitazione a borgo Rivo: rubate collane, anelli d’oro e bancomat a 76enne

«Abito al piano superiore e mi sono cadute le chiavi nel suo terrazzo, posso entrare per controllare?». È da questa frase che è iniziata la disavventura per una 76enne residente a borgo Rivo, a Terni: la signora ha subito un furto in abitazione e nelle ultime ore ha sporto querela ai carabinieri.

Il furto

Lo spiacevole episodio è accaduto nella mattinata di giovedì. Alla vittima sono state rubate due scatole contenenti collane, anelli, bracciali (d’oro), spillette, una carta bancomat e diversi assegni bancari: la scoperta è avvenuta quando sul proprio smartphone ha ricevuto le notifiche della sua banca in merito a due pagamenti da complessivi 400 euro ed un prelievo da 250 euro, tutte azioni effettuate ad Amelia. A poche ore di distanza dall’ingresso nella sua abitazione della donna che le aveva chiesto di poter verificare se le chiavi fossero in terrazzo. Il sospetto è che il furto sia legato proprio a questo passaggio. Ora sono entrati in azione i carabinieri per tentare di far luce sull’accaduto.