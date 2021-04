‘Colpo’ alimentare da parte di ignoti malviventi nella giornata di giovedì, all’interno di una cantina di largo Mezzetti, a Terni. Vittima del furto un’anziana donna che si è vista portare via, dal surgelatore custodito in cantina, un pollo, un coniglio e vari surgelati. Piuttosto affranta, la donna ha contattato la polizia per gli accertamenti del caso. Difficile che si riesca a risalire all’autore della ‘razzia’, con il bottino forse già dentro il forno.

Condividi questo articolo su