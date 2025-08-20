Un furto avvenuto senza lasciare – almeno all’apparenza, chi indaga spera di no – tracce evidenti. È quello compiuto nel pomeriggio di mercoledì, nella fascia di chiusura fra le 13 e le 16, ai danni della gioielleria Cohiba di via Mazzini, in pieno centro a Terni. Ignoti si sono introdotti nei locali dell’esercizio commerciale, senza lasciare segni di effrazione e senza far scattare l’allarme, per poi appropriarsi dei materiali – preziosi, ori, oggetti di valore – presenti all’interno. Compresi quelli che erano in cassaforte. E il bottino sarebbe di svariate migliaia di euro.

I ladri avrebbero asportato anche i computer con all’interno registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti: immagini potrebbero essere comunque disponibili su altri supporti. Quando il personale, all’apertura, ha scoperto l’accaduto, ha lanciato l’allarme e sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni, personale della polizia Scientifica e della squadra Mobile. Obiettivo, appunto, è riuscire a trovare tracde dei ladri, nel tentativo di risalire alla loro identità. Anche le testimonianze potrebbero dare un contributo, ma il lavoro è solo agli inizi. E intanto c’è un’altra attività commerciale costretta a fare i conti con ammanchi, danni e disagi, a leccarsi le ferite causate da chi delinque.