Terni, furto in via Fratini: colpito un locale

Brutta sorpresa, venerdì mattina, per i titolari del locale NoveDue di via Fratini, a Terni. Dopo la segnalazione scattata intorno alle 7 di mattina da parte di un netturbino, che aveva notato la serranda parzialmente alzata e la porta di ingresso aperta, hanno infatti scoperto di essere stati vittima di un furto avvenuto presumibilmente nella notte. Ignoti – forse solo uno – hanno prima sollevato la serranda, probabilmente utilizzando una chiave ‘passe partout’ e quindi senza danneggiare la saracinesca, poi hanno avuto gioco facile ad entrare nel locale. Il bottino sarebbe di poche decine di euro – il fondo cassa presente nel registratore – e, fortunatamente, sembra che la conta dei danni sia limitata a questo ammanco. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni per le prime indagini sull’accaduto, unitamente a personale della polizia Scientifica per i necessari rilievi volti ad acquisire elementi utili per l’identificazione dei responsabili. Sotto esame anche le immagini registrate da alcune telecamere pubbliche presenti nella zona, cuore della movida ternana.

