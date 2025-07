Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Gabelletta, a Terni. Due i veicoli coinvolti: un’autovettura Opel Insigna il cui conducente – 51enne di San Gemini (A.S. le sue iniziali) – era intento a svoltare a sinistra per parcheggiare di fronte ad un bar. E un ciclomotore Vespa Piaggio con in sella un ragazzo ternano di 15 anni che procedeva nella direzione opposta all’auto, ovvero verso San Gemini. A seguito dell’ìmpatto, il ragazzo è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato – sempre cosciente e non grave – al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati condotti dal personale della polizia Locale di Terni (ufficio incidenti).