di M.L.S.

Una squadra di amici, un garage come punto di ritrovo, e una passione smisurata per il calcio. È questa la storia che unisce i membri di Garage F.C., la nuova realtà che parteciperà alla Champions Football League di calcio a 7 di Terni, un campionato che promette di regalare emozioni e sfide indimenticabili. Nato come un gruppo di amici che si ritrovano ogni sera nel garage di Enzo, i membri di Garage F.C. sono pronti a lanciarsi in una nuova avventura calcistica. Un mix di affetto e determinazione che ha reso questa squadra unita non solo sul campo, ma anche nella vita quotidiana.

La fondazione della squadra è stata un sogno che ha preso forma grazie al capitano Simone Fratticcioli, il cui entusiasmo ha contagiato tutti. Ma non è stato un percorso solitario: Barbara Saltamartini e Mirko Mazzoli sono stati i pilastri fondamentali su cui si è costruito questo progetto. «Con loro al fianco – spiega Simone Fratticcioli – Garage F.C. è diventato più di una squadra: è diventato un luogo dove l’amicizia si unisce alla passione per il calcio e al desiderio di condividere momenti speciali. Dietro alla nascita di Garage F.C. – aggiunge – c’è anche l’intento di valorizzare uno degli angoli più amati della città: il Bogart. È proprio qui, insieme al Garage, che il gruppo si è formato e cresciuto, tra chiacchiere e risate per cui il Bogart è diventato un punto di riferimento per la squadra. Il supporto di questo punto di ritrovo è stato fondamentale per dare concretezza al progetto, non solo come sponsor ufficiale, ma come simbolo di come anche un locale e un gruppo di amici possano trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Essere una squadra di amici – dice ancora Simone – è il nostro punto di forza. Non ci siamo mai visti come professionisti, ma come un gruppo che ama stare insieme e giocare a calcio. Questo torneo è una grande occasione per noi e siamo pronti a dare il massimo, divertendoci come sempre. Garage F.C. non è solo una squadra, è una dimostrazione di come dalle cose più semplici possano nascere belle realtà. Questa è la dimostrazione che quando c’é passione, dedizione e amicizia, anche un locale di città e un gruppo di amici può diventare il cuore pulsante di qualcosa di più grande. Il debutto nella Champions Football League sarà un’occasione per dimostrare che, anche senza essere dei professionisti, l’amore per il calcio e la voglia di stare insieme possono portare lontano. Un grazie di cuore – aggiunge – a Barbara e Mirko per averci dato questa opportunità. Siamo pronti a fare il nostro meglio e a rendere orgogliosi tutti coloro che ci hanno sostenuto. Il Garage F.C. è pronto a scrivere il proprio capitolo nella storia del calcio a 7 a Terni. E, come ogni bella storia – conclude – lo farà partendo dall’amicizia, dalla passione per il gioco e dalla voglia di far brillare un angolo di città come il Bogart che merita di essere conosciuto e apprezzato, con Barbara e Mirko che hanno creduto fortemente in me e in questo progetto».