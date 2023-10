Terni, GemellArte 2023 entra nel vivo con le residenze artistiche

Entra nel vivo GemellArte, Festival indipendente di arte contemporanea promosso da Gn Media per rivitalizzare i gemellaggi esistenti fra le città di diversi paesi, che per l’edizione 2023 sarà nel segno della ‘Joi’”. A Terni la residenza avrà luogo nell’area dell’ex Opificio siri, attuale sede del museo Caos, partner del festival GemellArte, tra il 10 e il 20 ottobre, mentre a Saint’Ouen è partita lo scorso 3 ottobre e culminerà il 13 ottobre, con una cerimonia ufficiale. A Terni il vernissage invece è fissato per sabato 21 ottobre. Anche quest’anno il murale di Terni, firmato da Dano Masala, riceverà un’illuminazione ad hoc grazie al contributo di Asm Terni, partner tecnico del festival, e andrà a impreziosire l’area, non molto lontano dall’opera ‘Soleil au Zenith’, realizzata per l’edizione 2022 della manifestazione da Alex Pariss lungo il fiume Nera. A Saint’Ouen invece la creazione di Desiderio Sanzi colorerà a parete che si trova all’angolo tra Rue Ampère e Rue Croizat, nelle vicinanze del Comune e del celebre Mercato delle pulci.

VIDEO

«GemellArte cresce continuamente»

«Essere giunti alla quinta edizione del festival, avendo anche attraversato anni difficili come quelli della pandemia – sottolinea Alessio Crisantemi, presidente di Gn Media, organizzatore del festival – è già in sé un risultato. Ma quello che ci riempie più di soddisfazione e orgoglio è il fatto di vedere GemellArte crescere continuamente, sotto tutti gli aspetti. Sotto il profilo artistico, riuscendo a richiamare anche artisti di primo piano e non solo gli emergenti, ma anche da un punto di vista più generale. Attraverso questo Festival la città di Terni sta infatti ottenendo grandissima visibilità a livello nazionale e internazionale, grazie anche alla rete istituzionale che lo supporta e al coinvolgimento dell’Ambasciata francese in Italia, oltre a ricevere in dono delle opere d’arte che rimangono patrimonio della città. Grazie alle opere realizzate in questi anni e alla loro valorizzazione, a Terni si sono creati dei veri e propri percorsi culturali, con visite guidate tra i muri dipinti, alimentando così il turismo culturale sul territorio. Ma la cosa forse più bella che era tra gli obiettivi e tra le sfide originarie di GemellArte, rimane il coinvolgimento della città. Presentando il Festival, nella sua prima edizione, parlavamo di un ‘risveglio civico’ che intendevamo instillare sul territorio: guardando l’attuale edizione e le precedenti e il grande lavoro che viene fatto attraverso vari partner, pubblici e privati, per realizzare questa iniziativa, possiamo senz’altro dire che la sfida è stata vinta e l’obiettivo raggiunto. Senza parlare del coinvolgimento della cittadinanza, che ogni volta è stato a dir poco straordinario». Per Mirko Menecali, presidente di Asm Terni, «la scelta di illuminare il nuovo murale di GemellArte, è un modo per valorizzare il territorio. Crediamo nel valore dell’arte e nelle sue capacità di rilancio culturale e turistico. Nasciamo come azienda municipalizzata, e quindi abbiamo nel cuore il rapporto con il territorio. Le nostre attività non esisterebbero senza la collaborazione con esso».

La gioia

A sottolineare la ricaduta di un festival come GemellArte sul territorio è stata anche Chiara Ronchini, direttrice artistica della manifestazione: «Il tema che abbiamo scelto per l’edizione 2023 di GemellArte è la gioia, la regina delle emozioni. La gioia provocata dall’arte, dalla cultura; quel tipo di gioia che ci muove dentro, la gioia capace di stravolgere e travolgere… un muro, come quello oggetto della residenza artistica dell’artista francese Dano Masala, al via a Terni da domani, 10 ottobre, e quello in lavorazione a Saint Ouen con la firma di Desiderio, Sono molto contenta che sia lui a rappresentare l’Italia quest’anno, e in particolar modo la nostra città. Sono sempre più convinta di quanto il festival GemellArte sia importante: ogni anno aggiungiamo un piccolo tassello di cultura e di bellezza, facendo transitare nuovi artisti a Terni. Tra un po’ di anni ci accorgeremo di quello che abbiamo realizzato, tutti insieme. Il murale di quest’anno ha un’importanza ulteriore, e in un certo senso anche una ‘responsabilità’, poiché prosegue un percorso già iniziato nell’area dell’ex Opificio Siri, che parte dal lungofiume sotto la Prua, e va ad impreziosire l’ex casa del custode che si trova all’ingresso del Caos, appena ristrutturata».

Il gemellaggio

«GemellArte – evidenzia l’assessore alla cultura del Comune di Terni, Michela Bordoni – ormai da cinque anni rappresenta un importante punto di riferimento e confronto per gli artisti italiani e francesi. Grazie al gemellaggio fra il Comune di Terni e quello di Saint’Ouen gli artisti possono conoscere nuove realtà e sperimentare la loro arte in spazi urbani a loro sconosciuti. Per il nostro comune GemellArte rappresenta anche un momento rilevante per la conoscenza della cultura francese e per la riqualificazione artistica degli spazi cittadini. GemellArte è cultura diffusa che veicola realtà differenti accomunate dalla creatività, la conoscenza, lo spirito di coinvolgimento della cittadinanza e dei contesti urbani. Ringrazio tutti coloro che con passione e competenza danno vita a questa esperienza molto significativa per il tessuto culturale di Terni, in una dimensione di città europea». Per Massimiliano Marchetti, delegato alla cultura del Comune di Terni, «GemellArte è un esempio virtuoso di come si possa valorizzare un gemellaggio fra città. Sono lieto di aver fatto parte della giuria che ha selezionato gli artisti vincitori, una giuria di alta qualità che dimostra quanta attenzione ci sia per questo festival».

Il saluto del Console onorario di Francia in Umbria

«La diplomazia francese guarda con molta attenzione, con favore e con interesse a tutti i gemellaggi tra città italiane e francesi, ed il gemellaggio tra la città di Terni e Saint Ouen è sicuramente un’eccellenza e la dimostrazione di quello che si può raggiungere quando si riesce a lavorare di squadra nei due comuni che, collaborando insieme su più livelli, istituzionali, sociali e civili, possono -come in questo caso- favorire la cultura e l’arte, migliorare gli spazi comuni e far conoscere di più all’estero i rispettivi territori», sottolinea Gabriele Galatioto, Console onorario di Francia in Umbria. «Nel novembre 2021 è stato firmato dai presidenti della Repubblica Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron il ‘Trattato del Quirinale’, un trattato internazionale tra Italia e Francia che ha e avrà l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi su tutti i livelli e su tutti i temi di interesse reciproco. GemellArte rientra pienamente negli obiettivi del Trattato del Quirinale e ne valorizza appieno il suo significato. I miei complimenti quindi a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del Festival per essere stati in grado di fare rete sia a Terni che a Saint Ouen ed essere stati dei precursori sul piano artistico e culturale rispetto a quanto poi scritto nel Trattato. I ringraziamenti a nome del Consolato di Francia vanno anche all’amministrazione comunale e all’assessorato competente per la disponibilità nell’accoglienza di una manifestazione come GemellArte che supporta artisti francesi nel territorio comunale di Terni e aggiunge certamente valore alle due città. In bocca al lupo a tutti per la ottima riuscita di questa nuova edizione di GemellArte, con la speranza di poter partecipare all’inaugurazione il prossimo 21 ottobre».