di S.F.
Gestione dei rifiuti a Terni, possibile doppia novità in arrivo. Emergono da altrettante convocazioni di servizi da parte della Regione Umbria dopo l’input arrivato da Rigenera e Ferrocart.
Nel primo caso si tratta della società posizionata in strada di Maratta Bassa, a ‘tiro’ dell’ex Italtel. L’istanza è per la modifica dell’autorizzazione unica per la gestione dell’impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi: se ne parlerà il 12 novembre in conferenza di servizi per la valutazione.
Nel secondo invece in ballo c’è l’istanza di autorizzazione unica presentata dalla Ferrocart srl per l’autorizzazione unica legata alla gestione dell’impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi in via Vanzetti 34/E. Appuntamento fissato per il 23 ottobre. In entrambi i casi a seguire l’iter è Nicola Casagrande del servizio ‘economia circolare’, il responsabile del procedimento.