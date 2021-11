Terni, Enrico Micheli: intitolazione giardini pubblici tra via Farini e via Gramsci

di S.F.

La richiesta originaria era stata avanzata il 30 settembre del 2020 dall’associazione ‘Amici del Gonfalone’ e riguardava l’intitolazione di uno spazio pubblico ad Enrico Micheli. A distanza di oltre un anno per l’ex sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri – con Romano Prodi a capo del governo – c’è il suo spazio a Terni: martedì è arrivato il via libera per l’area verde compresa tra via Gramsci, via Farini e via Parmenide, a pochi passi da vocabolo Staino.

FEBBRAIO 2018, DI GIROLAMO E IL RICORDO DI ENRICO MICHELI

TERNI-RIETI, IL TAGLIO DEL NASTRO E LE PAROLE PER ENRICO MICHELI

FRANCO GABRIELLI E LA MEMORIA DI ENRICO MICHELI

L’intitolazione

Micheli, nato a Terni nel 1938, fu membro del Partito Popolare Italiano e uno dei fondatori dell’Ulivo, per poi diventare in seguito ministro dei lavori pubblici nel governo guidato da Massimo D’Alema. L’intitolazione arriva a dieci anni dalla scomparsa avvenuta a 73 anni il 21 gennaio 2011. Lo scorso 28 ottobre è arrivato il parere favorevole dell’Organo di supporto per la toponomastica e ora per ultimare la procedura, come prevede l’iter, occorre solo il nullaosta della prefettura di Terni. L’iter è stato seguito in prima battuta dal responsabile del procedimento, il funzionario Antonino Cuzzucoli.