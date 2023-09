Terni, ‘Giornata del primo soccorso’: «Fondamentale l’educazione sanitaria»

«Creare una cultura su questo fronte è fondamentale al fine di fare educazione sanitaria». Così il medico Claudio Fiorelli, l’ideatore dell’evento, lancia l’edizione 2023 della ‘Giornata del primo soccorso’, in programma a Terni sabato 9 settembre in piazza Europa e piazza della Repubblica: saranno protagoniste Croce Rossa Italiana, Opera Pia Pubblica Assistenza, Cavalieri di Malta, Ambulaif, Misericordia, Soccorso Alpino e farmacie comunali. In campo le principali associazioni di volontariato della città.

TORNA LA GIORNATA DEL PRIMO SOCCORSO

L’aiuto

L’iniziativa, ideata da Fiorelli (unico consigliere M5S a palazzo Spada) è nata per promuovere e acquisire conoscenze nel primo soccorso: «Si tratta del primo aiuto – spiega il medico – che si può dare nei confronti di chi ha bisogno. Quando qualcuno si sente male, non è il sanitario che arriva per primo. Ma il passante o il familiare. La giornata aiuta a creare una cultura su questo aspetto e a Terni ci sono associazioni di volontariato che ogni anno fanno gratuitamente dei corsi gratuiti. Ci vuole tempo e il ripetere il messaggio tante volte fa prendere coscienza alle persone». Presente in Bct per la presentazione l’assessore al welfare Viviana Altamura: «Di fondamentale rilevanza conoscere questa tematica. Chiunque di noi si può trovare a dover soccorrere un passante e dobbiamo sapere come poter intervenire per salvare una vita umana». Hanno partecipato anche l’Au di FarmaciaTerni Stefano Minucci e il dottor Santino Rizzo, oltre agli esponenti delle associazioni.