Terni, Giornate Fai d’autunno: ‘tour’ a palazzo Manni, Arrone e Casteldilago

Palazzo Manni a Terni, Arrone e Casteldilago. Ecco le tre location del Ternano protagonisti in occasione delle Giornate Fai d’autunno, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre: torna il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia con l’apertura eccezionale di 700 luoghi inaccessibili o poco noti.

Arrone

Nel Ternano le aperture sono organizzate dalla delegazione Fai di Terni e dal gruppo Fai giovani. Si inizia con Arrone: «Visite guidate dalle 10 alle 17. Il percorso si snoderà a partire da piazza Garibaldi, ammirando la Chiesa di Santa Maria Assunta, per salire poi all’interno del paese fino alla Chiesa di San Giovanni e la Torre in cima alla rocca difensiva. Il 15 Ottobre, il gruppo campanari di Arrone, si cimenterà nelle esibizioni sul campanile di San Giovanni alle ore 10.45, 11.00, 11.15, 12.00 e 16.00. Con loro sarà anche possibile visitare il campanile stesso. Sospensione delle visite presso la Chiesa di Santa Maria Assunta per celebrazione della Messa alle ore 11.30. Non è necessaria la prenotazione».

Casteldilago

Le visite guidate «riguarderanno la Chiesa di San Valentino, la Chiesa di San Nicola, il borgo, il museo della ceramica e l’Hortus Conclusus. Museo della ceramica originatosi da un eccezionale ritrovamento, di pochi lustri fa, che ha portato alla luce ceramiche medievali e rinascimentali. Oggetti datati e catalogati da Sir Timothy Clifford, ex direttore della Galleria Nazionale Scozzese e cittadino non residente di Casteldilago. Orari delle visite: il 14/10 dalle 15 alle 17 ed il 15/10 dalle 10 alle 17. L’accesso al borgo avverrà solo tramite navetta, messa a disposizione dal Comune; navetta che partirà da piazza Garibaldi di Arrone. Non è necessaria la prenotazione».

Convento di San Francesco

Si prosegue con la camminata con visita al vigneto Annesanti ed al convento di San Francesco: «Percorso agevole, lungo la Greenway del Nera, dove si consigliano abbigliamento e calzature comode. Splendidi paesaggi in una natura avvolgente e rilassante. Le camminate si svolgeranno a partire dalle 9.30 e 14.30 sia il 14 che il 15 ottobre. La partenza sarà da piazza Garibaldi ad Arrone ed il ritorno in navetta. I gruppi saranno composti al massimo da 35 persone ed è consigliata la prenotazione al [email protected]».

Palazzo Manni

«Edificio storico privato di grande pregio, posto tra corso Tacito, piazza delle Repubblica e Corso Vecchio (con ingresso in Corso Tacito 5). Restaurato nel 1835 da Pietro Manni (1778-1839), medico di fama internazionale. Il palazzo venne modificato a seguito della realizzazione di Corso Cornelio Tacito, a partire dal

1870, quando l’edificio subì un taglio netto sul fianco sinistro del lato prospiciente la piazza per consentire il raccordo alla stessa del nuovo asse viario cittadino. Gli ambienti a volta del piano nobile erano stati impreziositi da una decorazione pittorica in stile neoclassico, in parte occultata già prima della II Guerra Mondiale. Il salone da ballo principale, danneggiato dai bombardamenti del 1943-1944, è stato completamente rifatto. Si è conservata un’unica sala dipinta, ubicata al centro del prospetto sulla piazza, che si affaccia sulla stessa per mezzo di un piccolo balcone: nel soffitto sono raffigurate divinità pagane e scene mitologiche, mentre la decorazione parietale è costituita da una serie di vedute della città e dei dintorni, tra le quali alcune proprietà della famiglia Manni e alcuni luoghi di interesse turistico e archeologico. I gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 10 persone e potranno accedere al palazzo il 14 e 15 Ottobre con ingressi alle ore 10, 11, 15.30 e 16.30. Visita riservata ad i soli iscritti Fai».