Si è svolta in piazza Corona – ex piazza Giudea – la celebrazione a Terni per il ‘Giorno della Memoria’. Il 27 gennaio a rappresentare la data simbolo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz: tra le iniziative anche ‘L’indifferenza è complice… co-progettata nell’ambito del patto di collaborazione Vivi il parco e riscopri borghi e antiche municipalità. Depositata la corona sotto la targa commemorativa alla presenza delle autorità e di quattro classi dell’Ipsia ‘Pertini’.

