Tragedia nella prima mattinata di martedì all’ospedale ’Santa Maria’ di Terni, dove una donna 53enne si è tolta la vita gettandosi dal sesto piano – non quinto, come indicato in origine – del nosocomio. Fatale l’impatto con una tettoia sottostante dopo una caduta di svariati metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, i vigili del fuoco per il supporto alle operazioni di recupero e gli agenti della polizia di Stato – Volante e Scientifica – per gli accertamenti del caso. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni.

La donna, ternana, viveva in città ed era in cura al servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) della Usl Umbria 2. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria come disposto dal procuratore della Repubblica di Terni, Andrea Claudiani. Probabile che sarà eseguita l’autopsia all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.