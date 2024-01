Terni: giovane operaio schiacciato da cancello

Un giovane operaio di un’azienda che si occupa di prodotti dolciari è rimasto ferito in seguito ad un incidente sul lavoro accaduto nella serata di martedì, in via Narni a Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli operatori sanitari del 118, la polizia di Stato ed il personale dell’ispettorato del lavoro. Secondo quanto riportato dal 115, il giovane era impegnato nella chiusura a mano di un cancello scorrevole quando, per cause da accertare, lo stesso cancello è caduto addosso. È stato subito soccorso dai colleghi e consegnato alle cure dei sanitari: cosciente, avrebbe riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

In aggiornamento