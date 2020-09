Terni, giovani insieme per Flavio e Gianluca: «Non accada mai più»

La vittoria finale è andata alla Nrg Angela ma, non è retorica, si può dire che abbia vinto l’amicizia e la voglia di stare insieme. Non che le partite siano state tutte nel segno del galateo, ma ci sta: agonismo e gioventù sarebbe strano che non andassero a braccetto, in partite ‘da oratorio’ che nulla hanno da invidiare allo stile inglese, ‘maschio’ ma corretto. Così sabato sera è andato in archivio il primo memorial per Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due giovanissimi ternani morti nel sonno lo scorso 7 luglio dopo aver assunto sostanze che la medicina legale deve ancora indicare con chiarezza. Una tragedia che ha scosso tutti e che ora i familiari e gli amici dei due ragazzi, guidati da educatori e parroci coinvolti, stanno cercando di trasformare in qualcosa di positivo per tutti, per riflettere e perché non accada più.

MORTE FLAVIO E GIANLUCA: TERNI PIANGE E RIFLETTE

Occasione importante

La seconda piazza del torneo calcistico, estremamente partecipato e che si è svolto presso il campo dell’oratorio Don Bosco della parrocchia di San Francesco, è andata alla Sgb. Ma, soddisfazione per i vincitori a parte, il risultato ha contato il giusto. Molto di più il senso di unità e condivisione che il torneo, fortemente voluto dai familiari dei due ragazzi, ha portato con sé. Dopo la finale, sabato sera, sono andate in scena le premiazioni e, prima di queste, don Antonio Coluccia – noto per il suo impegno sociale accanto ai giovani e contro le mafie – ha parlato ai ragazzi presenti.

«Flavio e Gianluca uccisi dai silenzi»

«Sono qui per dire a voi che la vita è un dono – ha detto don Antonio -. Ciò che è accaduto a Terni non è normale, non è normale morire così. E il rischio è che si dica ‘è successo a loro’ e si archivi così e basta. A San Basilio, a Roma, noi siamo sulla strada, sulla piazza di spaccio perché le alternative per il proprio futuro non sono solo diventare vedetta o spacciatore. A voi dico amatevi, amate la vita e la vostra città. Ciascuno di voi deve chiedersi: cosa posso fare per Terni? Ciò che è accaduto a Flavio e Gianluca deve provocare in ognuno di noi indignazione. La speranza è figlia dell’indignazione e del coraggio, come diceva Sant’Agostino. Da questo campo di calcio deve nascere un messaggio di speranza per la città. L’infame non è chi parla, chi dice a un genitore ‘tuo figlio si fa le canne, pippa la cocaina’. No. L’infame è chi sa e tace. Se ci fosse fra di noi più verità e sincerità, le cose andrebbero molto meglio. Farsi gli affari propri porterà altre morti, perché la droga uccide. E non conosco nessun ragazzo che si droga ed è felice. La droga non paga mai di persona ma fa sempre pagare gli altri, a partire dagli affetti più cari. In nome di don Bosco, che ha amato i giovani, vi chiedo: siate onesti e mai omertosi. Gianluca e Flavio chi l’ha uccisi? La miscela che hanno preso? Quella è la causa finale. Ad ucciderli è stato il nostro consenso ai venditori di morte. Ai funerali si piange ma è una minchiata. Parlare prima vuol dire salvare vite e ormai al funerale è troppo tardi. Voi oggi siete un inno alla vita, prima onesti cittadini e poi buoni cristiani. Ognuno di voi, oggi, è portatore di speranza e di legalità: a Terni la droga c’è, sta a voi far sì che non ci siano più un Flavio e un Gianluca da piangere».