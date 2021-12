Terni, apre l’Old Wild West: folto gruppo di lavoro ternano, si sfiorano i 40 contratti

di S.F.

Poco più di tre mesi di lavoro ed è tempo di apertura per una nuova attività a Terni. Non in centro, ma in viale Bramante tra la sede della Usl Umbria 2 ed il cinema The Space: si tratta della catena di ristorazione Old Wild West che, nello scorso weekend, ha ufficializzato il via libera per giovedì 16 dicembre nella nuova struttura da circa 500 metri quadrati. Per quel che riguarda la provincia ternana è il debutto considerando che su base regionale ne esistono già due, ma entrambi nel Perugino.

Le assunzioni

L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia l’impatto lavorativo. L’apertura ha dato un’opportunità a diversi giovani del territorio, la maggior parte dei quali tra i 18 ed i 29 anni: per ora – umbriaOn ha chiesto delucidazioni in merito – le persone assunte sono trentotto, diciotto delle quali per la cucina e le restanti venti per la sala. Un numero che potrebbe aumentare a stretto giro perché è prevista un’altra sessione di colloquio per rinforzare l’organico con due figure per la cucina e quattro per la gestione della sala. In maggior misura sono di Terni (compresa la direttrice), le altre del comprensorio.

I contratti

Da quanto si apprende dieci persone – hanno fatto un percorso di formazione all’Old Wild West di Valmontone, nel Lazio – sono assunte a tempo determinato per un periodo più lungo, le restanti ventotto a tre mesi. Dopodiché ci sarà un primo check e la valutazione dei flussi per un quadro più chiaro in termini assunzionali. L’apertura ci sarà giovedì mattina: l’architetto di Lonigo Stefano Battaglia si è occupato della direzione lavori, mentre il coordinatore per l’esecuzione è stato il geometra Sandro Gusella. A progettare l’edificio è stata la società veneta Cap Design srl di Vicenza per conto del committente, l’ad Marco Di Giusto della Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. di Tavagnacco, Udine.